Суд заборонив олімпійській чемпіонці Семені змагатися з жінками

Швейцарський федеральний суд позбавив південноафриканську легкоатлетку Кастер Семеню права змагатися з жінками. Семеня пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (IAAF) зобов'язала жінок-легкоатлеток з підвищеним тестостероном приймати спеціальні препарати для зниження рівня гормону. Це дуже не сподобалося Семені.

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Південноафриканська бігунка через Федеральний суд Швейцарії оскаржила рішення CAS про нові правила по рівню тестостерону у спортсменок. Офіційний орган прийняв апеляцію Семені та видав їй тимчасовий дозвіл на участь у жіночих турнірах на час розглядів.

Також Семеня звинувачує IAAF (Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій) в тому, що вони використовували її організм для проведення тестів. Окрім того, дворазова олімпійська призерка погрожує пропустити світову першість, яке буде проходити в Досі (Катар) з 28 вересня до 6 жовтня.

Поки IAAF доводила свою правоту, Кастер перемогла на змаганнях Діамантової Ліги у США, але швейцарський суд призупинив дію тимчасового дозволу. Тепер легкоатлетка пропустить чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбудеться в Досі, і не зможе захистити титул, повідомляє Skirun.

Сама Семеня, коментуючи рішення суду, заявила, що вона дуже засмучена.

Я дуже засмучена тим, що не захищу з труднощами здобутий титул. Але це не змусить мене відступити в боротьбі за права всіх жінок-легкоатлеток,

– заявила Семеня.

BREAKING NEWS: Olympic champion Caster Semenya has been prevented from defending her title at the World Championships in September. pic.twitter.com/L1Gee4Hr4L — Jacaranda News (@JacaNews) 30 июля 2019 г.

Що відомо про справу IAAF проти Кастер Семені

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій вирішила провести розслідування, в ході якого виникло питання про справжню статеву приналежність Кастер Семені. За даними австралійської газети Sydney Morning Herald, спортсменка виявилася гермафродитом, в її організмі виявлені яєчка. Як доказ цього факту зверталася увага, зокрема, на відсутність жіночих рис у фігурі та зовнішності спортсменки.

Однак у результаті проведених гендерних тестів було доведено, що Семеня є жінкою. Особливість її організму полягає в природно високому рівні чоловічих гормонів. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій зажадала медикаментозної корекції цього стану спортсменки, проте у 2015 році Спортивний арбітражний суд за позовом іншої легкоатлетки, Д'юті Чанд, постановив, що така вимога незаконна.