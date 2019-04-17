"Суми" позбавили статуту професійного клубу, чотирьох футболістів довічно дискваліфікували

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"Суми" офіційно позбавлені статусу професійного футбольного клубу
"Суми" офіційно позбавлені статусу професійного футбольного клубу / ПФК "Суми"

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України офіційно позбавив футбольний клуб "Суми" статусу професійного. Чотирьох футболістів, а також деяких функціонерів клубу, довічно дискваліфікували.

Футбольний клуб "Суми" виключені зі складу учасників змагань ПФЛ. Їх позбавили права брати участь у поточному та майбутньому змаганнях. Клуб втратив статус професійного, йдеться на сайті Федерації футболу України.

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Чотирьом футболістам – Єгору Луговому, Олегу Давидову, Тарасу Дураю та Сергію Гаращенкову довічно заборонено здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом. Також довічно заборонили займатися футбольною діяльністю президенту "Сум" Ростиславу Козару та помічнику головного тренера Олександру Мартюку.

Ще семи футболістам заборонили здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та тощо) строком на один рік з дня набрання рішенням чинності. Мова йде про Давида Кохія, Артема Штанько, Іраклія Циколія, Ярослава Рафальского, Владислава Шарая, Дмитра Богачова та Артема Козлова. Щодо футболіста Миколи Вечурка, то його відсторонили від футболу на шість місяців. Також їм заборонили здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом строком на три роки умовно.

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Дане рішення КДК ФФУ може бути оскаржене до Апеляційного комітету ФФУ не пізніше 10 десяти днів з моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною. Рішення набуває чинності після сплину строку на його оскарження, або у випадку оскарження – після прийняття рішення Апеляційним комітетом ФФУ.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Скандал Скандал з договірними матчами в Україні
Джерело: 24 Канал
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