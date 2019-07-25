Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо": останні новини онлайн

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" розіграють 16-й Суперкубок в історії незалежної України. Команди 11 разів зустрічалася у матчі за Суперкубок України. Шість разів перемагало "Динамо", а п'ять разів "гірники". Відтак, донеччани отримають шанс вирівняти ситуацію в очних матчах.

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 28-го липня в Одесі на місцевому стадіоні "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів.

Спробуйте свої сили: Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24

Одеса вдесяте прийме матч за Суперкубок України. На цей момент трофей вигравали тільки "Шахтар" і "Динамо". Вісім разів перемогу святкували "гірники" та сім разів – "біло-сині".

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