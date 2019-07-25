Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо": останні новини онлайн

930 Читать новость на русском
Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо" – останні новини: онлайн
Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо" – останні новини: онлайн / Фото з відкритих джерел

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" розіграють 16-й Суперкубок в історії незалежної України. Команди 11 разів зустрічалася у матчі за Суперкубок України. Шість разів перемагало "Динамо", а п'ять разів "гірники". Відтак, донеччани отримають шанс вирівняти ситуацію в очних матчах.

Поєдинок "Шахтар" – "Динамо" відбудеться 28-го липня в Одесі на місцевому стадіоні "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів.

Спробуйте свої сили: Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24

Одеса вдесяте прийме матч за Суперкубок України. На цей момент трофей вигравали тільки "Шахтар" і "Динамо". Вісім разів перемогу святкували "гірники" та сім разів – "біло-сині".

Спорт24 пропонує слідкувати за останніми новинами про Суперкубок України тут.

 

 

blog_ava
Померла "Міс Європа-2014" та блогер Діяна Мілойковіч: відома причина
25 липня
7397
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Суперкубок України Шахтар Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
25 липня 23:13 Українець Яремчук забив два голи та віддав два паси у матчі Ліги Європи: відео
404
Трансфери команд УПЛ: онлайн
24 липня 18:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
10047
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня 21:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
5322
Вибили зуби та вбили пострілом в голову: п'ять років трагічній загибелі Степана Чубенка
25 липня 17:17 Вибили зуби та вбили пострілом в голову: п'ять років трагічній загибелі Степана Чубенка
Ігор Саджениця 934
"Зоря" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника луганців
25 липня 10:00 "Зоря" стартує у Лізі Європи: що відомо про суперника луганців
Михайло Гема 1359
Новини
Більше новин
Залиште відгук