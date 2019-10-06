Суперліга: "Дніпро" та "Київ-Баскет" здобули важкі звитяги, "Прометей" розгромив "Миколаїв"

У Суперлізі Парі-Матч відбулися чергові матчі. "Дніпро" вдома переміг "Черкаські Мавпи", "Київ-Баскет" виявився сильнішим за "Харківських Соколів", а "Прометей" розгромив "Миколаїв"

Черкаські Мавпи – Дніпро 67:78 (9:22, 17:11, 30:17, 11:28)

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"Черкаські Мавпи" приймали "Дніпро" у другому домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч, а "Дніпро", у свою чергу, проводив перший виїзний матч сезону.

Гості виграли першу половину, зробивши потужний ривок у першій чверті – 22:9. У другій десятихвилинці господарі відзахищались, пропустивши лише 11 балів, але саме завдяки переконливому старту матчу "Дніпро" зберіг 7 очок переваги перед великою перервою. Ключовим фактором у першій половині було домінування гостей на щитах: 36 підбирань, 12 з яких на чужому щиті, допомогли підопічним Дениса Журавльова набрати 10 очок другого шансу.

"Мавпи" продовжили гнути свою лінію і після великої перерви. Команда Максима Міхельсона продовжувала ефективно працювати у захисті, провокуючи втрати у суперника, реалізувала серію триочкових та трохи стабілізувала ситуацію з підбираннями. Від захисту пішов і напад – "Мавпи" набрали 30 очок за чверть та отримали 6 балів переваги перед вирішальною десятихвилинкою.

Головним героєм матчу став американський легіонер "Дніпра" Генрі Дугат. Розігруючий набрав 13 балів у четвертій чверті, чим дуже допоміг своїй команді повернути переможну перевагу. "Дніпро" захистився, пропустивши лише 11 очок, за останню десятихвилинку і довів матч до перемоги.

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Київ-Баскет – Харківські Соколи 79:71 (9:19, 27:14, 23:14, 20:24)

"Київ-Баскет" переміг вдома "Харківські" Соколи в стартовому поєдинку регулярного чемпіонату. Господарі починали новий сезон домашнім поєдинком після суттєвого літнього оновлення. Можливо, бажання якнайкращим чином показати себе прихильникам надто тиснуло на емоції киян. Відтак за першу чверть вони відстали від харків’ян на 10 очок. Гостям було дещо легше входити в гру, яка для них була вже третьою у сезоні.

Господарі згуртувалися вже після того як різниця у другій чверті сягнула 14-и очок. До великої перерви кияни наздогнали суперника та вийшли вперед. Тенденція збереглася і по перерві. А вів команду за собою американець Шеферд, який вже у третій 10-хвилинці сягнув позначки у 20 набраних очок та реалізував 3 з 4-х триочкових.

Взагалі кияни майже вдвічі частіше били з-за дуги. Боротися за перемогу господарям довелося до останніх секунд. Гості, як і в попередньому поєдинку проти "Черкаських Мавп", до останнього намагалися зачепитися за перемогу.

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Прометей – Миколаїв – 115:86 (34:32, 29:18, 26:21, 26:15)

Команда Карлієкса Мужнієкса на домашньому паркеті не залишила шансів гостям з Миколаєва. Господарі зі старту гри захопили ініціативу та не давали сумніватися у своїй перемозі до самого кінця зустрічі.

"Корабели" першими відкрили рахунок у грі зусиллями Брістола, на що зірковий легіонер господарів Ренді Калпеппер вже за декілька секунд відповів своїм влучним дальнім пострілом. Після цього на паркеті близько хвилини точилася рівна боротьба, але три бали від Макса Конате на третій хвилині зустрічі змусили наставника "Миколаєва" брати першу хвилину.

Після цього "Прометей" і надалі намагався відірватися у рахунку, але Брістол та Адидіран були проти цього та скорочували відставання. Перша ж чверть закінчилася надрезультативно: 34:32 на користь господарів.

У другій десятихвилинці Калпеппер та компанія продовжили поливати кільце суперника влучними триочковими кидками, на що гості подекуди також відповідали точними кидками, але все ж, неймовірна статистика 10 з 12 дальніх у першій половині та 13 балів + 10 асистів від Калпеппера не залишили "Миколаєву" втриматися на рівних у цьому періоді. Ефектне ж завершення для вболівальників у Кам’янському забезпечив Малік Трент, який потужно вдарив згори на останній секунді першої половини.

Друга частина матчу була насичена не меншою кількістю хайлайтів від обох команд: у господарів феєрив Ренді Калпеппер, Макс Конате, а в кінцівці ввімкнувся й Ілля Сидоров, який влучив наддальню спробу із спротивом з 8 метрів. У "Миколаєва" ж хорошу гру демонстрували Брістол, Роббі та Адедиран. На трьох ці гравці набрали 38 балів. Проте, на жаль, зачепитися за боротьбу "корабели" все ж не змогли. У підсумку перемога новачків Суперліги Парі-Матч з рахунком 115:86.