Суперліга: "Дніпро" в напруженому поєдинку переграв "Миколаїв"

"Миколаїв" програв вдома "Дніпру" в поєдинку регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч. Дніпряни виграли четвертий матч на старті сезону, завдавши миколаївцями третьої поразки.

Миколаїв – Дніпро 73:80 (16:12, 14:29, 26:19, 17:20)

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Команди в різному статусі підійшли до очного поєдинку в чемпіонаті України. Один з головних фаворитів сезону "Дніпро" зазнав домашньої поразки від дебютанта "Прометея". Натомість "Миколаїв" після двох поразок на старті здобув вдома проти "Харківських Соколів" першу перемогу.

Однак емоційного піднесення господарям вистачило лише на стартову чверть, у якій вони захопили незначну перевагу. Уже з другої 10-хвилинки гості перехопили контроль за ходом боротьби. Поступово "Дніпро" вийшов вперед за основними статистичними показниками та в рахунку. Рівним залишився здобуток лідерів команд у першій половині – Приймак та Санон набрали по 10 очок.

Втім миколаївці не збиралися капітулювати. По перерві господарі вирівняли хід боротьби. Лідерські якості в цей період проявили Адедиран з Луценком. Останній триочковим до мінімуму скоротив різницю. На це першими очками в матчі влучанням з-за дуги відповів Коломойський.

В останній чверті команди фактично з початку боролися за перемогу. Різниця скорочувалася до мінімуму, господарі навіть виходили вперед, та все ж більше сил виявилося у "Дніпра", гравці якого краще зіграли в останні хвилини під щитом суперника.