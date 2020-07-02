Про свої плани американець розповів у інтерв'ю для ESPN.

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Плани американця

За словами Теофімо, чим швидше відбудеться бій з Ломаченком, тим краще. Українець вже не бився майже рік, американець – пів року.

Лопес не виключає, що боксерам можливо доведеться провести проміжні поєдинки перед їх боєм, але зараз американець не можу передбачити таких планів.