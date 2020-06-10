Британський боксер Дерек Чісора заявив, що у нього є сумніви, що найближчим часом вдасться організувати поєдинок з українцем. Тому він не проти спробувати свої сили в ММА.

Про це повідомляє видання Sky Sports. Британець Дерек Чісора розглядає такий варіант кар'єри. Боксер хоче якнайшвидше провести новий бій.

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ММА – чудовий варіант

За словами спортсмена, він готовий битися та вже встиг повідомити свого менеджера, що хоче спробувати себе в клітці MMA.

Що таке ММА?Вид спорту та категорія бойових мистецтв. Особливу популярність мають відкриті змагання з MMA – бої змішаного стилю, чи "бої без правил". Найпопулярнішими серед регулярних змагань є UFC.

Якщо наступний бій буде не проти Усика, то в змішаних єдиноборствах. Ми не знаємо, чи вдасться організувати боксерський поєдинок, тому MMA – відмінний варіант,

– наголосив Чісора.

Додамо, що промоутер Едді Хірн, який організовує поєдинок, заявив, що Усик і Чісора битимуться в кінці серпня. Щодо місця бою, то протистояння може пройти за межами Великобританії. Серед претендентів на бій – Саудівська Аравія.

Що відомо про бій Усик – Чісора