Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів придбав футболіста "Ліверпуля"

Воротар англійського "Ліверпуля" Сімон Міньйоле перейшов у бельгійський клуб "Брюгге". Саме з "Брюгге" київське "Динамо" зіграє 6-го серпня у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Брюгге" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання воротаря "Ліверпуля" Сімона Міньйоле.

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Контракт розрахований на 5 років. За інформацією The Telegraph, сума операції може скласти 6 млн фунтів. За даними Transfermarkt, вартість трансферу склала 7 мільйонів євро.

У минулому сезоні Міньйоле не провів жодного матчу за "Ліверпуль" у чемпіонаті Англії. Усього в його активі два поєдинки в минулому сезоні.

Уже 6-го серпня "Брюгге" чекає матч з київським "Динамо" в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

Перед грою з киянами бельгійці втратили лідера команди Арно Груневелда, який офіційно став гравцем англійського "Борнмуту".

Водночас лави української команди поповнив легіонер Жерсон Родрігес.