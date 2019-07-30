Суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів побоюється одного з героїв Суперкубка України

Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів "Брюгге" назвав півзахисника Карлоса де Пену головним героєм матчу за Суперкубок України проти "Шахтаря" (2:1).

Офіційний сайт віце-чемпіона Бельгії відзначив дві результативні передачі уругвайця, які перевернули гру на користь команди Олександра Хацевич.

Читайте також: "Динамо" зіграє проти "Брюгге": що відомо про бельгійців

Саме Карлос де Пена перевернув матч. Уругваєць вийшов у другому таймі і став основоположним чинником для перевороту в ході зустрічі. Після його подачі Бурда зрівняв рахунок, а Гармаш забив переможний м'яч,

– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що Де Пена з'явився на полі за 22 хвилини до закінчення основного часу, замінивши новачка "біло-синіх" Олександра Караваєва.

В кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зустрінеться з "Брюгге" на виїзді 6 серпня, а матч-відповідь відбудеться 13-го на НСК "Олімпійський".

Читайте також: "Динамо" – "Брюгге": порівняльна інфографіка