Суперник "Динамо" в кваліфікації Ліги чемпіонів побоюється одного з героїв Суперкубка України

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Карлос де Пена налякав "Брюгге"
Карлос де Пена налякав "Брюгге" / ФК "Динамо"

Суперник "Динамо" у Лізі чемпіонів "Брюгге" назвав півзахисника Карлоса де Пену головним героєм матчу за Суперкубок України проти "Шахтаря" (2:1).

Офіційний сайт віце-чемпіона Бельгії відзначив дві результативні передачі уругвайця, які перевернули гру на користь команди Олександра Хацевич.

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Саме Карлос де Пена перевернув матч. Уругваєць вийшов у другому таймі і став основоположним чинником для перевороту в ході зустрічі. Після його подачі Бурда зрівняв рахунок, а Гармаш забив переможний м'яч,
– йдеться у повідомленні.

Цікаво, що Де Пена з'явився на полі за 22 хвилини до закінчення основного часу, замінивши новачка "біло-синіх" Олександра Караваєва.

В кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" зустрінеться з "Брюгге" на виїзді 6 серпня, а матч-відповідь відбудеться 13-го на НСК "Олімпійський".

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів Динамо
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