Суперник "Динамо" в Лізі Європи несподівано звільнив головного тренера

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Фабіо Челестіні
Фабіо Челестіні / ФК "Лугано"

Керівництво швейцарського "Лугано" відправило у відставку головного тренера команди Фабіо Челестіні.

43-річний фахівець був звільнений із займаної посади через незадовільні спортивних результатів команди, повідомляє офіційний сайт швейцарського клубу.

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Втім, надовго без головного тренера "Лугано" не залишився. Відразу після відставки Челестіні, клуб оголосив про призначення на пост коуча 56-річного швейцарця Мауріціо Якобаччі.

Про терміни контракту з Якобаччі не повідомляється. До призначення в "Лугано" цей наставник працював з клубом "Беллінцона".

До слова, "Лугано" є одним із суперників "Динамо" по груповому раунду Ліги Європи. Швейцарська команда після трьох турів набрала одне очко, зігравши внічию 0:0 на своєму полі з киянами.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Ліга Європи
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