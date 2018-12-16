Суперник "Динамо" в Лізі Європи зазнав серйозних втрат перед матчем з киянами
Один з лідерів грецького "Олімпіакоса", півзахисник Омар Елабделлауї, отримав травму м'яза стегна у матчі 19 туру чемпіонату Греції з "Паніонісом" (4:0).
Медичному штабу пірейців доведеться неабияк потрудитися, щоб Елабделлауї встиг відновитися до ключового матчу чемпіонату проти ПАОКа 10 лютого, стверджує Gazzetta.gr.
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Також висока ймовірність того, що Елабделлауї не допоможе своїй команді в першому матчі проти "Динамо", який відбудеться 14 лютого в Греції. Термін відновлення футболіста – від 10 до 14 днів.
"Олімпіакос" зіграє з "Динамо" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч в Греції відбудеться 14 лютого, а матч-відповідь – 21 лютого.
Джерело: 24 Канал
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