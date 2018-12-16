Суперник "Динамо" в Лізі Європи зазнав серйозних втрат перед матчем з киянами

603 Читать новость на русском
Омар Елабделлауї
Омар Елабделлауї / Getty Images

Один з лідерів грецького "Олімпіакоса", півзахисник Омар Елабделлауї, отримав травму м'яза стегна у матчі 19 туру чемпіонату Греції з "Паніонісом" (4:0).

Медичному штабу пірейців доведеться неабияк потрудитися, щоб Елабделлауї встиг відновитися до ключового матчу чемпіонату проти ПАОКа 10 лютого, стверджує Gazzetta.gr.

Читайте також: Суперник "Динамо" у Лізі Європи підписав російського воротаря

Також висока ймовірність того, що Елабделлауї не допоможе своїй команді в першому матчі проти "Динамо", який відбудеться 14 лютого в Греції. Термін відновлення футболіста – від 10 до 14 днів.

"Олімпіакос" зіграє з "Динамо" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Матч в Греції відбудеться 14 лютого, а матч-відповідь – 21 лютого.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
сьогодні
9980
Теги: Футбол Спорт Динамо Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
16 грудня 2018 19:43 Біатлон: Українські збірні помітно регресували в Кубку націй після провалу в естафетах
388
Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
16 грудня 2018 19:07 Нападника, яким цікавилося "Динамо", продадуть тільки в Європу
1028
Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
16 грудня 2018 18:28 Іспанському футболісту вдався диво-гол з центру поля: відео
4831
Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
16 грудня 2018 17:54 Ломаченку пропонують найбільший гонорар у кар'єрі за бій з британцем
2825
Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
16 грудня 2018 17:20 Гравці "Динамо" відправилися на відпочинок в екзотичні країни
771
Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
16 грудня 2018 16:23 Біатлон: Шведам нема рівних в естафеті, українці зі слабкою швидкістю тільки 16-ті
206
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук