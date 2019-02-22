Суперник Ломаченка показав чудову форму перед боєм з українцем: фото

Обов'язковий претендент на пояс WBA в легкій вазі Ентоні Кролла (34-6-3, 13 КО) продемонстрував готовність перед поєдинком з українцем Василем Ломаченком (12-1, 9 КО).

Кролла у власному Instagram виклав фото і показав, що зараз знаходиться у відмінній формі, котру буде лише покращувати до бою 12 квітня.

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Спорт 24 повідомляв, що бій Ломаченка - Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі. На кону поєдинку стоятимуть пояси WBA і WBО. Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися декілька разів.

Сам Ентоні Кролла заявив, що вірить у перемогу над українцем. Кролла назвав зустріч з Ломаченком найбільшим боєм у його житті.

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