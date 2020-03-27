Суперник Ломаченка заявив, що не може заразитися коронавірусом

Американський боксер Теофімо Лопес вирішив покинути Нью-Йорк (США) через пандемію коронавірусу. Саме там чемпіон IBF 30 травня має зустрітися з українцем Василем Ломаченком.

Американець розповів, що разом зі своєю дружиною вирушив до родичів у Джонсборо (штат Арканзас), інформує Boxing Scene.

До слова Бій Ломаченко – Лопес перенесуть

"Ми майже весь час проводимо всередині будинку. На щастя, нам вдалося придбати все, що потрібно. Мені просто потрібно забратися з Нью-Йорка. Там стало занадто багато інфікованих людей, дуже багато хворих вірусом", – сказав Теофімо.

Важливо. США вийшли на перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом, ставши епіцентром пандемії. Там зафіксовано 85 991 випадок захворювання.

За словами боксера, йому не можна заразитися коронавірусом, оскільки він астматик.

Особливо з огляду на мою астму, для мене це дуже небезпечно. Під час зміни сезонів про себе починає давати знати алергія, яка провокує мою астму. Ми намагаємося бути зараз обережні,

– сказав Лопес.

Серед основних симптомів коронавірусу є проблеми з диханням. Зокрема, з цими симптомами зіткнулася американська шахістка українського походження Ірина Круш.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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