Суперник Ломаченка звинуватив українця у зриві поєдинку

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес звинувачує Василя Ломаченка у зриві їх поєдинку. Боксери повинні провести бій 30 травня. Але через пандемію коронавірусу проведення поєдинку під загрозою зриву.

У першу чергу американець висловив невдоволення через переговори з командою українця. Також Лопесу не сподобалося, що Василь повернувся в Україну.

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З Ломаченком було важко вести переговори. Він хотів більший відсоток прибутку. Ми довго не могли домовитися, але коли це сталося, вони відправили його назад в Україну,

– цитує Лопеса ESPN.

Теофімо переконує, що засмучений ставленням українця та зазначив, що не збирається чекати Ломаченка.

Ми дали йому все, що він просив та хотів, а тепер він не хоче битися у Нью-Йорку і пропонує перенести бій у Лас-Вегас. Це дратує. Я не збираюся сидіти і чекати його, як качка,

– заявив Лопес.

Лопес додав, що хоче піднятися у ваговій категорії і бій з Ломаченком – це єдине, що йому заважає.

"Якщо цей поєдинок не відбудеться, це не моя вина", – резюмував боксер.

Що відомо про бій?

Про бій не було оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово підтверджували інформацію, що зустрінуться 30 травня у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".

Згодом глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який організовує поєдинок, підтвердив, що бій, можливо, доведеться перенести.

Через невизначеність долі бою проти Теофімо Лопеса українець повернувся додому.

В андеркарті поєдинку Ломаченка бій хотів провести Олександр Гвоздик. Проте українець скасував свої плани через коронавірус.

Станом на 20 березня у США кількість заражених коронавірусом перетнула позначку у 13 тисяч осіб. Число жертв коронавірусу у США досягло 200 осіб.

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