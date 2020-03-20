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Суперник Ломаченка звинуватив українця у зриві поєдинку

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Теофімо Лопес / espn.com

Чемпіон світу за версією IBF Теофімо Лопес звинувачує Василя Ломаченка у зриві їх поєдинку. Боксери повинні провести бій 30 травня. Але через пандемію коронавірусу проведення поєдинку під загрозою зриву.

У першу чергу американець висловив невдоволення через переговори з командою українця. Також Лопесу не сподобалося, що Василь повернувся в Україну.

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З Ломаченком було важко вести переговори. Він хотів більший відсоток прибутку. Ми довго не могли домовитися, але коли це сталося, вони відправили його назад в Україну,
– цитує Лопеса ESPN.

Теофімо переконує, що засмучений ставленням українця та зазначив, що не збирається чекати Ломаченка.

Ми дали йому все, що він просив та хотів, а тепер він не хоче битися у Нью-Йорку і пропонує перенести бій у Лас-Вегас. Це дратує. Я не збираюся сидіти і чекати його, як качка,
– заявив Лопес.

Лопес додав, що хоче піднятися у ваговій категорії і бій з Ломаченком – це єдине, що йому заважає.

"Якщо цей поєдинок не відбудеться, це не моя вина", – резюмував боксер.

Що відомо про бій?

  • Про бій не було оголошено офіційно. Однак обидва боксери неодноразово підтверджували інформацію, що зустрінуться 30 травня у Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден".
  • Згодом глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який організовує поєдинок, підтвердив, що бій, можливо, доведеться перенести.
  • Через невизначеність долі бою проти Теофімо Лопеса українець повернувся додому.
  • В андеркарті поєдинку Ломаченка бій хотів провести Олександр Гвоздик. Проте українець скасував свої плани через коронавірус.
  • Станом на 20 березня у США кількість заражених коронавірусом перетнула позначку у 13 тисяч осіб. Число жертв коронавірусу у США досягло 200 осіб.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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