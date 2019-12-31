Суперник "Шахтаря" офіційно купив футболіста "Боруссії" Дортмунд

Суперник "Шахтаря" в 1/16 фіналу Ліги Європи "Бенфіка" підсилилася зірковим футболістом. Півзахисник Юліан Вайгль офіційно перейшов з дортмундської "Боруссії" в португальський клуб.

Обидва клуби підтвердили факт домовленості про трансфер, але 24-річний футболіст ще повинен пройти медичний огляд у своїй новій команді.

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Очікується, що всі формальності будуть остаточно улагоджені в перші дні 2020 року.

Як повідомила "Бенфіка", сума трансферу склала 20 мільйонів євро.

"Боруссія" зазначила, що рішення про трансфер прийнято відповідно до побажань самого гравця.

Вайгль виступав за "Боруссію" Дортмунд з 2015 року. За цей час німецький хавбек встиг провести за "джмелів" 171 матч. У його активі 4 голи та одна результативна передача.

З "Боруссією" Юліан одного разу виграв Кубок та Суперкубок Німеччини.