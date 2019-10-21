Суперник "Шахтаря" по Лізі чемпіонів не виграє в гостях вже 16 матчів поспіль

У вівторок 22 жовтня "Шахтар" зіграє з командою, якій поки що нічим похвалитися в Лізі чемпіонів. Загребське "Динамо" в цьому році у 20-й раз стало чемпіоном Хорватії, але ось в головному клубному турнірі статистика не така барвиста.

"Динамо" в сьомий раз бере участь в груповому турнірі Ліги чемпіонів, де жодного разу пробитися в плей-офф так і не вдалося. Та й взагалі, лише в минулому сезоні команді пощастило вперше вийти у весняну стадію єврокубків. У Лізі Європи хорвати дійшли до 1/8 фіналу.

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Виїзні матчі взагалі неприємна тема для "Динамо", і навряд чи про це люблять згадувати загребські вболівальники. У груповому турнірі команда програла вже 13 матчів поспіль. А якщо вважати нічиї, то безвиграшна гостьова серія налічує вже 16 поєдинків. Минулого разу "Динамо" поверталося додому з перемогою в матчі групового етапу в далекому 1998 року ("Аякс" – 1:0).

Так, в минулому турі загребці розбили вдома "Аталанту" 4:0. Ось тільки ця перемога стала лише п'ятою в 37 матчах групової стадії Ліги чемпіонів, де на рахунку команди ще п'ять нічиїх і 27 поразок. А в сезоні 2016/17 "Динамо" і зовсім програло всі шість зустрічей у своїй групі.

Не дивно, що аналітики Parimatch дають хорватам на перемогу в Харкові лише 17% і 58% на те, що переможе "Шахтар" (25% на нічию). "Гірники", до речі, вже перетиналися з "Динамо" і обидва рази виграли (2:0 вдома і 3:1 в гостях), це було ще у кваліфікації Ліги чемпіонів у 2008 році.

Так що, якщо не відбудеться сенсації і донеччани належним чином налаштуються на матч, вболівальники отримають як красиву гру, так і бажану перемогу української команди, а разом з нею і хороші шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів.