Суперник "Шахтаря" в Лізі чемпіонів повторив клубний рекорд 1952 року: відео

У неділю, 27 жовтня, суперник донецького "Шахтаря" в Лізі чемпіонів "Аталанта" показав своїм уболівальникам чудо-феєрію в матчі дев'ятого туру Серії А проти "Удінезе".

Гості хоч і відкрили рахунок на 12 хвилині, але одазу отримали сувору відповідь. "Аталанта" як слід завелася і буквально вкатала суперника в газон "відвантаживши" "Удінезе" сім м'ячів.

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Команда Джан П'єро Гасперіні повторила клубний рекорд, встановлений футболістами "Аталанти" в далекому 1952 році. Тоді клуб з Бергамо так само обіграв свого суперника – "Трієсту" – з рахунком 7:1.

Крім того, за 9 матчів чемпіонату "Аталанта" забила 28 м'ячів. Це найкращий результат з сезону 1992/93, коли "Мілан" забив 29 голів після 9 турів.

Відеоогляд матчу Аталанта – Удінезе

Нагадаємо, що "Аталанта" є суперником донецького "Шахтаря" в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Після трьох турів італійці не набрали жодного очка, займаючи останнє місце в групі.