Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи вирвав нічию у матчі Бундесліги, програючи в два м'ячі: відео
В рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини суперник "Шахтаря" по Лізі Європи – "Вольфсбург" – зміг уникнути поразки від берлінського "Уніона".
Уніон Берлін – Вольфсбург 2:2
Голи: Андерсон, 41, Фрідріх, 56 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81
Дивіться також: Давід Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Новачок Бундесліги міг вперше в своїй історії здобути перемогу над "вовками", розгубивши перевагу в два м'ячі по ходу гри.
У першому таймі ворота "Вольфбсурга" вразив Себастьян Андерсон, а після перерви відзначився Мануель Фрідріх.
Відео голу Андерсона
Відео голу Фрідріха
Однак вже через три хвилини "Вольфсбург" відіграв один м'яч завдяки точному удару Янніка Герхардта. На 81-й хвилині майбутній суперник "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи зрівняв рахунок зусиллями Вута Вегхорста.
Відео голу Герхардта
Відео голу Вегхорста
"Вольфсбург" посідає сьоме місце в чемпіонаті Німеччини і відстає від шостого "Шальке" на одне очко. У наступному турі "вовки" на своєму полі зіграють проти "Лейпцига".