Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи вирвав нічию у матчі Бундесліги, програючи в два м'ячі: відео

В рамках 24-го туру чемпіонату Німеччини суперник "Шахтаря" по Лізі Європи – "Вольфсбург" – зміг уникнути поразки від берлінського "Уніона".

Уніон Берлін – Вольфсбург 2:2

Голи: Андерсон, 41, Фрідріх, 56 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81

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Новачок Бундесліги міг вперше в своїй історії здобути перемогу над "вовками", розгубивши перевагу в два м'ячі по ходу гри.

У першому таймі ворота "Вольфбсурга" вразив Себастьян Андерсон, а після перерви відзначився Мануель Фрідріх.

Відео голу Андерсона

Відео голу Фрідріха

Однак вже через три хвилини "Вольфсбург" відіграв один м'яч завдяки точному удару Янніка Герхардта. На 81-й хвилині майбутній суперник "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи зрівняв рахунок зусиллями Вута Вегхорста.

Відео голу Герхардта

Відео голу Вегхорста

"Вольфсбург" посідає сьоме місце в чемпіонаті Німеччини і відстає від шостого "Шальке" на одне очко. У наступному турі "вовки" на своєму полі зіграють проти "Лейпцига".