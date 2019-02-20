Суперник "Шахтаря" втратив без капітана: як змінилися шанси "гірників" пройти далі в Лізі Європи

Результативна нічия у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи серйозно ускладнила "Шахтарю" виконання завдання виходу у наступну стадію. Рахунок 2:2 на руку "Айнтрахту", якому тепер достатньо не пропустити, щоб пройти далі.

На жаль, через дискваліфікації, у Франкфурті не зможуть "Шахтарю" допомогти Степаненко та Кривцов. Аналітики Parimatch дають лише 31% на те, що в 1/8 пройде команда Паулу Фонсеки. У "гірняків" 24% на перемогу у матчі-відповіді проти 36% у "Айнтрахту" (і 40% на нічию). Тут варто нагадати, що вдома у цьому єврокубковому сезоні "орли" не програвали. Втім, восени "Шахтар" у Лізі чемпіонів також зіграв внічию (також 2:2) з "Хоффенхаймом", після чого на виїзді виграв 3:2. Так що списувати донеччан з рахунків явно рано.

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Є проблеми зі складом і у німців. У недавньому матчі Бундесліги проти менхенгладбахської "Боруссії" отримав травму капітан команди Желсон Фернандес (на заміну вийшов Джетро Віллемс). Після цього через зону травмованого 32-річного швейцарця пройшла гольова атака і "Айнтрахт" впустив перемогу – 1:1. Участь Фернандеса у матчі-відповіді з "Шахтарем" залишається під питанням.

До речі, "гірняки" до цього дев’ять разів грали вдома внічию у першому матчі плей-офф єврокубків і лише у трьох випадках пройшли далі (правда, жодного разу після рахунку 2:2, що також було у трьох випадках). Проте, коли донеччани перемагали у двоматчевих протистояннях, вони двічі брали гору як раз над німцями (в обох випадках це був "Шальке").