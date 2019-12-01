Суперник збірної України на Євро-2020 назвав сильні та слабкі сторони українців

Збірна України отримала трьох з чотирьох суперників на Євро-2020. Хоча про те, що в нашій групі буде збірна Нідерландів, було відомо ще до жеребкування.

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман після жеребкування оцінив збірну України. Саме проти Нідерландів нам грати у першому матчі в Амстердамі 14 червня.

Все могло бути й гірше. Нам не попалися Португалія, Швеція... Ми вже багато знаємо про збірну України. Наш розвідник Сес Лок відмінно впорався з домашнім завданням. Україна – молода команда, в якій є кілька натуралізованих бразильців. Ці хлопці трохи креативніше, ніж ви зазвичай бачите в Україні. Я тільки що говорив з Андрієм Шевченком... Він створив дійсно сильний колектив. Україна обійшла у кваліфікації Португалію! Це багато про що говорить,

– розповів Рональд Куман в коментарі ad.nl.

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"Ми не повинні недооцінювати збірну України. Вони були в тій же кваліфікаційній групі, що і Португалія і виграли її. Ми знаємо, як важко обіграти португальців і, на щастя, їх немає в нашій четвірці. З таким наставником, як Шевченко, збірна України сильно додала", – відзначив Куман.

Також він поділився своїми планами на турнір.

"Спочатку ми хочемо виграти групу. Далі... Розумієте, на Євро-2020 буде ціла група фаворитів. Вважаю, що виділяється Бельгія. Моя мрія зіграти в фіналі на Уемблі проти бельгійців", – підсумував Рональд Куман.

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Нагадаємо, що окрім голландців, збірна України на Євро зіграє проти Австрії (22 червня в Бухаресті). Четверта команда в нашій групі визначиться аж в березні 2020 року. Це буде команда, яка проб'ється на чемпіонат Європи через кваліфікаційні матчі Ліги націй. Це буде або Румунія (якщо виграє путівку в шляху A), або один з переможців шляху D – Грузія, Білорусь, Північна Македонія чи Косово. Матч проти цих збірних у Бухаресті українці проведуть 18 червня.