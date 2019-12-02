Суперник збірної України перед Євро-2020 проведе спаринг з чемпіоном світу

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Збірна Нідерландів з футболу

Національні збірні Нідерландів та Іспанії з футболу в березні 2020 року проведуть товариський матч.

Гра відбудеться 29 березня в Амстердамі і стане одним з останніх етапів підготовки команд до чемпіонату Європи-2020.

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Товариський матч Нідерландів та Іспанії

Також повідомляється, що перед матчем з іспанцями команда Нідерландів зіграє ще один контрольний поєдинок. КФСН сподівається назвати ім’я суперника найближчим часом.

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з футболу збірна Нідерландів зіграє в одній групі з командою України та Австрії. Четверта команда буде визначена пізніше.

Чемпіонат Європи з футболу пройде з 12 червня по 12 липня.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Євро-2020 Збірна України з футболу Нідерланди
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