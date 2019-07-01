Суперник збірної України у відборі на Євро-2020 отримав скандального тренера Любішу Тумбаковіча

Збірна Сербії з футболу отримала нового тренера. Ним став Любіша Тумбаковіч, який зі скандалом покинув свою попередню посаду. Проти збірної Сербії Україні грати у відборі на Євро-2020.

Любіша Тумбаковіч був єдиним претендентом на посаду головного тренера збірної Сербії. Тож його кандидатуру одноголосно підтримали на засіданні виконкому Футбольного союзу Сербії.

Читайте також: Колишній футболіст "Реала" очолив донецький "Олімпік"

Офіційне представлення Любіші Тумбаковіча відбудеться у вівторок, 2 липня.

Хто такий Любіша Тумбаковіч? Один з найуспішніших тренерів в історії сербського "Партизана". Під його керівництвом клуб шість разів ставав чемпіоном, а ще тричі вигравав національний кубок. Дальше були два чемпіонства з китайським "Шаньдуном", робота у Кувейті та Ірані, а також у грецькому АЕК. У січні 2016 року він був призначений тренером національної збірної Чорногорії, і перебував на цій посаді до червня 2019 року. Саме тоді він зі скандалом покинув збірну. Причиною стала відмова тренера керувати збірною у матчі проти Косова у відборі на Євро-2020. Адже Сербія не визнає самопроголошену республіку (як і Україна).

Новий наставник дебютує на тренерській лаві "білих орлів" 7 вересня в матчі відбіркового циклу Євро-2020 проти Португалії на белградському стадіоні "Райко Мітіч". Вже за три дні Сербія зіграє відбірковий поєдинок Євро-2000 в Люксембурзі. Зі збірної України Сербія зіграє вдома 17 листопада. Це буде останній матч відбору на Євро-2020.

Варто зазначити, що збірна України спричинилася до відставки попереднього тренера збірної Сербії Младена Крстаїча. Українці вщент розгромили сербів на "Арені Львів" 5:0