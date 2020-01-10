Суперника збірної України на Євро-2020 звинувачують у зґвалтуванні

Півзахисник "РБ Лейпциг" та збірної Австрії Штефан Ільзанкер є підозрюваним у зґвалтуванні.

На футболіста подала скаргу 26-річна жінка. За її словами, він зґвалтував її на вечірці в квартирі в австрійському Зальцбурзі 4 січня, пише Bild.

"Я можу підтвердити, що прокуратура Зальцбурга очікує на розслідування проти Штефана Ільзанкера через звинувачення у зґвалтуванні. Прокуратура Зальцбурга доручила кримінальній поліції міста здійснити подальші дії у розслідуванні. Потрібно почекати та подивитися", – зазначив прес-секретар прокурора Зальцбурга Крістоф Ротер.

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Натомість 30-річний футболіст заперечує звинувачення. А його адвокат заявив, що у свідченнях жертви "є істотні суперечності".

Ільзанкер виступає за "РБ Лейпциг" з 2015 року. Він також гравець збірної Австрії (провів 40 матчів), яка є суперником збірної України на Євро-2020.