Суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" третій рік поспіль намагатиметься потрапити у груповий турнір Ліги чемпіонів, пройшовши кваліфікацію. Вже є ймовірні суперники київського клубу на цьому шляху.

"Динамо" стартує з третього раунду, та йтиме "Шляхом представників ліг". У всіх кваліфікаційних раундах кияни будуть серед сіяних, завдяки високому клубним коефіцієнтом.

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Ще перед стартом "Динамо" будуть зіграні матчі другого кваліфікаційного раунду. Там зіграють шість команд – сіяні "Базель" (Швейцарія), "Олімпіакос" (Греція) та ПСВ (Нідерланди) проти "Вікторії" (Чехія), "Істанбул" (Туреччина) та ЛАСК (Австрія). Матчі заплановані на 23 та 30 липня.

Усі ці команди, за винятком "Базеля", можуть стати суперником "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді. А також "Брюгге" (Бельгія), який також стартує з третього раунду, але потрапить у число несіяних. Російський "Краснодар" точно не зіграє проти "Динамо", адже УЄФА розводить українські та російські клуби. Матчі заплановані на 6-7 та 13 серпня.

"Порту", який теж стартує з третього кваліфікаційного раунду, буде серед сіяних. Як і французький "Ліон". Але французька команда може напряму потрапити до Ліги чемпіонів, якщо "Челсі" виграє Лігу Європи. Фінал "Челсі" – "Арсенал" відбудеться 29 травня.

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Якщо "Динамо" пройде у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, то 20-21 та 27-28 серпня команда зіграє проти одного з трьох суперників, які також пройдуть кваліфікацію. "Динамо" на цій стадії теж буде сіяним, і не зіграє з "Порту" (якщо португальська команда теж пройде третій раунді кваліфікації).

Якщо "Динамо" за сумою двох матчів обіграє свого суперника, то потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів.