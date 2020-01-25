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Суперники українців Редкача і Хегая ледве вклалися в рамки дивізіонів на церемонії зважування

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Іван Редкач – Денні Гарсія зважування / Boxing Scene

У Нью-Йорку пройшла офіційна процедура зважування перед вечором боксу компанії Premier Boxing Champions. У головному бою Денні Гарсія проведе зустріч проти українця Івана Редкача. Також свій поєдинок проведе інший представник України Арнольд Хегай.

Бійці пройшли офіційну процедуру зважування і вклалися в рамки дивізіонів.

Дізнайтеся: Іван Редкач – Денні Гарсія: де дивитися бій українського боксера

Напівсередня вага – до 66,6 кг (147 фунтів). Бій за статус обов'язкового претендента на пояс WBC:

  • Іван Редкач – 66,5 кг (146,75 фунтів);
  • Денні Гарсія – 66,6 кг (147 фунтів).

Друга найлегша вага – до 55,2 кг (122 фунтів). Бій за статус обов'язкового претендента на пояс WBO:

  • Арнольд Хегай – 55,2 кг (121,75 фунтів);
  • Стефен Фултон –55,2 кг (122 фунти).


Арнольд Хегай – Стефен Фултон: церемонія зважування / Фото: Boxing Scene

Українець Редкач підходить до поєдинку після сенсаційної перемоги. У червні 2019-го Іван несподівано здолав Девона Александера.

Ефектну перемогу в попередньому поєдинку здобув і Гарсія. У квітні 2019-го Денні у сьомому раунді технічним нокаутом здолав Адріана Гранадоса.

До слова: Іван Редкач – Денні Гарсія: прогноз букмекерів на бій

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Іван Редкач
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