Суперником Усика у дебютному поєдинку в суперважкій вазі став Чез Візерспун
Тепер вже офіційно суперником українця сав 38-річний американець Чез Візерспун. На професійному ринзі американець здобув 38 перемог (29 – нокаутом), і тричі програв. Одна з поразок – дискваліфікація через тренера, який вийшов на ринг.
Про те, що Усик битиметься саме з 38-річним Візерспуном повідомив у своєму твітері один з промоутерів українського боксера Едді Гірн.
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Поєдинок боксерів відбудеться в американському Чикаго 12 жовтня.
Нагадаємо, що після того, як Тайрон Спонг, з яким мав битися Усик, провалив допінг-тест, промоутер Едді Гірн заявив, що вони домовляються з трьома-чотирма боксерами, щоб бій таки відбувся 12 жовтня в Чикаго. Серед названих журналістами суперників був і росіянин Олександр Устінов. Однак інший промоутер Усика Олександр Красюк категорично заперечив ймовірність бою проти росіянина.
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