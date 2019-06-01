Супрун пояснила, чому корисно дивитися футбол та вболівати за улюблену команду

Перегляд футбольного матчу – не лише хороша можливість розважитися. У такий спосіб людина дбає і про своє психічне здоров'я.

Про це розповіла виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook. Вона назвала три головні переваги перегляду футбольного матчу.

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Відчуття емпатії

Коли ми дивимося гру, ми почуваємося частиною команди. Це відбувається завдяки так званим дзеркальним нейронам – тим самим, що дозволяють нам відчувати емпатію. Це явище дозволяє відчувати зв'язок і спільність без вербального спілкування та безпосередньої розмови.

Випуск дофаміну або кортизолу в мозок

Якщо команда, за яку ви вболіваєте виграє або грає добре, мозок починає випускати нейромедіатор дофамін, який безпосередньо бере участь у регулюванні центрів мотивації та задоволення. Ця реакція працює й у зворотному напрямку – якщо команда програє, вивільняється кортизол.

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Сповільнення розвитку деменції

Переглядання футболу має вплив і на когнітивні навички. Перегляд старих футбольних матчів із “золотого фонду” сповільнює розвиток деменції. Це пов’язано з так званою емоційною пам’яттю. Коли ми переживаємо піднесені емоції, переглядаючи матч, це може стимулювати спогади, потенційно посилювати діяльність мозку.