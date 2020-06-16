Футболіст "Динамо" Владислав Супряга розірвав відносини з подругою Дашею Савіною. Нібито через дівчину Супряга у 2018 році перейшов з "Дніпра-1" у київське "Динамо".

Даша Савіна розповіла про розставання із Супрягою

Про розставання Даша розповіла відеожурналу Yellow на каналах "Футбол 1,2,3".

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За словами дівчини, пара розійшлася декілька місяців тому.

"Обидва важко переживали. У нас немає агресії і ненависті один до одного. Поки не можна сказати, що ми дружимо, але в хороших відносинах", – сказала Даша.

Вона стверджує, що досі підтримує Владислава, який грає у "Дніпр-1" на правах оренди.

З початку його усвідомленого кар'єрного шляху я до сих пір підтримую, дивлюся і спостерігаю за ним. Періодично ми списуємося. У будь-якому випадку, йому потрібна моя підтримка,

– заявила Савіна.

Також дівчина розповіла, що навчається в одному університеті на двох спеціальностях. Вона планує піти на курси телеведучих та повернутися у Київ.

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Супряга і Савіна перебували у відносинах декілька років. Президент "Дніпра-1" Юрій Береза ​​говорив, що "жіноча складова в переході Супряги була важливою".

Він мав на увазі трансфер Супряги з "Дніпра-1" у "Динамо".