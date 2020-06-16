Одним з факторів повернення футболу у другому дивізіоні називають заяву президента "Динамо" Ігоря Суркіса про готовність фінансово допомогти клубам Першої Ліги.

Ігор Суркіс деталізував, як буде здійснена його допомогу клубам Першої ліги. Його слова цитує офіційний сайт "Динамо".

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"Я обіцяв фінансово допомогти тим клубам Першої ліги, у яких немає коштів на тестування команди на COVID-19. Такий безповоротний цільовий благодійний внесок від "Динамо" в сумі 500 тисяч гривень сьогодні буде перераховано на адресу ПФЛ. Дай Бог, щоб всі були здорові і скоріше повернулися до звичного ритму футбольного життя ", – зазначив Суркіс.

Відновлення Першої ліги: що відомо

Згідно з прийнятими рішеннями, чемпіонат має відновитися 23 червня, а завершиться – в серпні. Сезон в Першій лізі буде дограний за регламентом.

Перша ліга з нового сезону буде розширена до 18 клубів. Три клуби піднімуться в УПЛ, звідки знизиться одна команда. Крім того, 4 команди вийдуть з Другої ліги в Першу.

Перехідні матчі плей-офф за право грати у Першій лізі відбудуться в серпні. У них візьме участь 15-та і 16 команди Першої ліги, які зіграють проти команд, що фінішували на третіх місцях в групах Другої ліги ( "Верес" Рівне і "Альянс" Липова Долина).

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