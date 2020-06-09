Після поразки "Динамо" у грі з "Шахтарем" у ЗМІ почали обговорювати нові кандидатури на тренерський місток киян. Серед претендентів називали Сергія Реброва, Ерола Булута, Юрія Сьоміна та інших.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на чутки щодо звільнення головного тренера Олексія Михайличенка. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

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Суркіс різко висловився у коментарі клубному сайту

Президент київського клубу повідомив, що не потребує порад щодо кадрових питань.

Є одне золоте правило, випробуване життям: ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим паче – нав'язливі поради. Ця істина може бути застосована й у випадку з моїм вибором тренера для "Динамо",

– заявив Суркіс.

Він також подякував "за турботу". "Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему...", – додав президент киян.

Зазначимо, що контракт Олексія Михайличенка з "Динамо" розрахований до завершення сезону 2019/2020.

Чи справді "Динамо" хоче змінити тренера