Суркіс різко відповів на чутки про нового тренера "Динамо"
Після поразки "Динамо" у грі з "Шахтарем" у ЗМІ почали обговорювати нові кандидатури на тренерський місток киян. Серед претендентів називали Сергія Реброва, Ерола Булута, Юрія Сьоміна та інших.
Президент "Динамо" Ігор Суркіс відреагував на чутки щодо звільнення головного тренера Олексія Михайличенка. Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
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Суркіс різко висловився у коментарі клубному сайту
Президент київського клубу повідомив, що не потребує порад щодо кадрових питань.
Є одне золоте правило, випробуване життям: ніколи не давай поради, коли тебе про це не просять. Тим паче – нав'язливі поради. Ця істина може бути застосована й у випадку з моїм вибором тренера для "Динамо",
– заявив Суркіс.
Він також подякував "за турботу". "Прошу не заважати команді тренуватися. Тому пропоную змінити тему...", – додав президент киян.
- Зазначимо, що контракт Олексія Михайличенка з "Динамо" розрахований до завершення сезону 2019/2020.
Чи справді "Динамо" хоче змінити тренера
- У неділю, 31-го травня, "Динамо" програло "Шахтарю" (3:1) у рамках чемпіонату України.
- На наступний день з'явилася інформація буцімто клуб шукає нового тренера. Повідомлялося, що сам Михайличенко не хоче залишатися тренером киян.
- Серед кандидатів називали Юрія Сьоміна, який нещодавно покинув "Локомотив".
- Росіянин заявив, що не отримував пропозицію від "Динамо", але готовий її розглянути, якщо вона надійде.
- У турецькій пресі з'явилася інформація начебто Ерол Булут може очолити "Динамо". Та ці чутки швидко спростували.
- Щодо Сергія Реброва, то в українського тренера чинний контракт з угорським "Ференцварошем".