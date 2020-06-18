Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про теперішній бюджет київського клубу. Власник "Динамо" зізнався, скільки грошей вкладають у клуб акціонери.

Про це Ігор Суркіс розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "ТаТоТаке".

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Бюджет "Динамо" знизився майже удвічі

Ігор Суркіс розповів, що бюджет "Динамо" в останні роки складає близько 30-35 мільйонів доларів.

Приблизно взяти різні спонсорські контракти, Ліга Європи, не беремо продаж футболістів. Думаю, десь у 15-20 мільйонів доларів клуб обходиться акціонерам щороку у сьогоднішніх реаліях. Дотації,

– сказав президент "біло-синіх".

За його словами, був період, коли бюджет "Динамо" складав 60 мільйонів доларів.

"Були і такі моменти, коли були "Дніпро", "Металіст", "Шахтар", – додав Суркіс.

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Що відомо про Суркіса в "Динамо"

61-річний Ігор Суркіс є президентом "Динамо" з 2002 року.

За роки керівництва клубом Суркісом кияни завоювало 6 титулів чемпіона України, 6 разів виборювали Кубок України та 7 разів вигравали Суперкубок України.

На міжнародній арені клуб у сезоні 2008/09 дістався до півфіналу Кубка УЄФА.