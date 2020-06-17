Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, за яких умов головний тренер команди Олексій Михайличенко може бути звільнений з клубу.

Суркіс назвав головні задачі, які стоять перед Михайличенком у "Динамо". Про це він розповів у інтерв'ю Youtube-каналу "ТаТоТаке".

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За яких умов може бути звільнений Михайличенко? Коли підписували з ним контракт, умови були такі: команда займає місце не нижче другого і кваліфікується в Лігу чемпіонів. Адже тоді я розумів, що цей сезон буде в форматі перестройки. Але в цілому, для мене відсутність перемоги в чемпіонаті – вже трагедія,

– сказав він.

Кар'єра Михайличенка в "Динамо"

56-річний фахівець вже керував командою в період з 2002-го по 2004 рік, а також в 2012-му році.

Крім того, Олексій Михайличенко за свою кар'єру встиг потренувати молодіжну команду Динамо, молодіжну збірну України і дорослу збірну України. До призначення на посаду головного тренера обіймав посаду спортивного директора клубу.