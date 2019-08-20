Суркіс назвав футболістів "Динамо", яких точно не продасть

Президент "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував ситуацію з укомплектованістю клубу в новому сезоні.

Суркіс зазначив, що в майбутньому клуб розраховує на молодих футболістів, які виступають в оренді. Керівник клубу поділився думками в інтерв'ю Football Hub.

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Команда і в минулому сезоні була укомплектована, але була величезна кількість травм. Зараз все добре. Соль, Бесєдін, Родрігеса взяли. Три нападники. Супрягу і Русина віддали в оренду. Русин забиває, дай Боже, щоб він повернувся забивним нападником в Динамо, як і Супряга. Тому що на них всіх ми розраховуємо. Ми не розглядаємо пропозиції продажу. Щодо Булеци також.

"Говорити, що на деякі позиції можна було б більш якісних гравців запросити .. Можливо. Є гравці класом вищі, ніж в Динамо. Але сьогодні ті гравці, які є, їхня кваліфікація, мені здавалося, дозволяла пройти таку команду, як Брюгге", – сказав Суркіс.

"Динамо" невдало розпочало сезон, покинувши кваліфікацію Ліги чемпіонів, а також програвши "Шахтарю" в УПЛ. Після цього з тренерського поста був звільнений Олександр Хацкевич, а призначений Олексій Михайличенко.

Наступний матч "Динамо" проведе 24 серпня, коли в Прем'єр-лізі прийме "Олімпік".