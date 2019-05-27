Суркіс прокоментував продаж Циганкова в італійський топ-клуб

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Віктор Циганков
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував чутки про переговори з "Наполі" по трансферу лідера команди Віктора Циганкова.

Минулого тижня ЗМІ написали про пропозицію неаполітанців в 18 мільйонів євро за Циганкова, на яку бос киян відповів відмовою негайно.

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Брехня. Ніхто не виходив на нас і з нами не розмовляв. Вважаю, що Циганков – основний футболіст нашої команди, навколо нього будується гра. Він повинен ще пограти. Він піде, але всьому свій час.

"А всі ці суми... Якби прийшов папір, тоді так. Ми б або сміялися, або плакали. Але його немає. Може, я хочу більше, а може і менше. Це вже така справа", – сказав Ігор Суркіс у інтерв'ю "Профутбол".

Діючий контракт Циганкова з "Динамо" розрахований до червня 2023 року. У цьому сезоні молодий футболіст зіграв 45 матчів, забив 18 м'ячів і віддав 16 результативних передач.

Спорт 24 писав, що керівництво "Наполі" також зверталося в "Генк" з приводу іншого українця Руслана Маліновського, якого бельгійський клуб має намір продати.

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Теги: Віктор Циганков Новини Спорту Динамо Спорт Футбол
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