Суркіс відмовився влітку продати Миколенка, за захисника пропонували 15 мільйонів євро

Захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко влітку міг перейти в інший клуб. Однак власник "Динамо" Ігор Суркіс відмовився продавати гравця.

За даними ведучого програми "ТаТоТаке" Михайла Співаковського, влітку до "Динамо" надійшла пропозиція щодо трансферу Миколенка. Неназваний клуб пропонував за гравця 15 мільйонів євро. Однак Ігор Суркіс одразу відмовив потенційному покупцю.

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"Ігор Суркіс ніколи не відпускає основних гравців, тим більше українців в такому віці, за такі гроші. Мабуть, цінник буде висіти під 20 мільйонів євро", – прокоментував цю ситуацію Співаковський.

Ведучі так і не назвали клуб, який цікавився Миколенком. При цьому зазначається, що це міг бути один з англійських клубів. Видання Transfermarkt оцінює гравця в 6 мільйонів євро. В березні 2019 року він "коштував" 2 мільйони євро.