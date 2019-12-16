Суркіс заборонив гравцям "Динамо" відвідувати церемонію нагородження чемпіонів світу U-20

16 грудня відбулося вшанування юнацької збірної України U-20, яка ще влітку стала чемпіоном світу.

Колишній головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков на шоу "Футбольний формат" заявив, що президент "Динамо" Ігор Суркіс заборонив гравцям відвідувати церемонію нагородження чемпіонів світу U-20.

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Президент "Динамо" не відпустив гравців київського клубу на цей вечір. Він заборонив їм приходити, тому я засмучений. На чемпіонаті у нас була одна сім'я, а її зруйнували. Хлопці не винні, вони ні до чого, але так сталося, я просто констатую факт.



Всі хороші спогади давно пройшли. Дуже багато негативу стало. Здавалося б, Україна стала чемпіоном світу. А стільки негативу виливається: неправильно грали, неправильно все інше робили. Можна подумати, ніби ми якась збірна Іспанії, Франції або Німеччині. Просто кошмар. Скажу вам відверто: хорошого я за цей час мало чув, тільки від простих людей,

– сказав Петраков.

У фіналі Чемпіонату світу-2019 "синьо-жовті" перемогли команду Південної Кореї з рахунком 3:1.

Преміальні чемпіонам обіцяли вже давно, але виплатили зараз – 1 мільйон доларів на команду. Як розподілять гроші між командою, поки не повідомляється.