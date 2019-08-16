Суркіс жорстко поговорив з футболістами "Динамо": Ви обманули мене (відео)

Президент "Динамо" Ігор Суркіс представив команді новий тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком. Під час представлення нової тренерської команди Суркіс жорстко поговорив з футболістами.

Президент київського клубу заявив, що футболісти підвели не тільки його, але й уболівальників.

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На жаль, ви разом зі мною як президентом клубу обманули очікування вболівальників. Не говорячи про те, що ви обманули мене. Тому що я поставив вам пряме запитання: "Ви готові до великих завдань?" Це виграш чемпіонату та потрапляння у Лігу чемпіонів. Але як ми бачимо сьогодні – ви ці завдання виконати не змогли,

– сказав Суркіс.

Після цього президент "біло-синіх" представив нового головного тренера команди Олексія Михайличенка та його помічників.

У штаб Михайличенка увійшли колишні футболісти "Динамо" Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов (тренер воротарів).

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Свій перший офіційний матч на посаді головного тренера "Динамо" Олексій Михайличенко проведе 24-го серпня. У рамках 4-го туру чемпіонату України кияни вдома зіграють проти "Олімпіка".

Детальніше про нового тренера "Динамо" – читайте тут.