Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу: відео

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Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу
Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу / ФК "Динамо"

Після матчу між "Динамо" та "Шахтарем" у Києві між гравцями обох команд сталася сутичка.

Вже після фінального свистка в трансляцію потрапила сутичка, в якій брали участь "динамівці" Де Пена, Соль, Гармаш, Андрієвський та Бойко. Від "Шахтаря" там були Ісмаілі, Дентіньо, Тайсон, Алан Патрік, Хочолава. При цьому що за мить до цього Соль та Ісмаілі потисли один одному руки після фінального свистка.

До слова: "Шахтар" перемагає "Динамо": Мораес забив гол п'ятою, Родрігеш – головою

Що стало причиною конфлікту – поки невідомо.

Відео сутички гравців "Динамо" та "Шахтаря"

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Шахтар
Джерело: 24 канал
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