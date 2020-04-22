Світ без футболу: ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати всі турніри до 2021 року

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) в рамках онлайн-конференції з УЄФА порадила Союзу європейських футбольних асоціацій скасувати всі міжнародні турніри до кінця 2021 року.

ВООЗ рекомендувала не проводити міжнародні змагання після презентації, яку провели два епідеміолога, так як існує ризик нової хвилі заражень коронавірусом у наступному році, повідомляє Veja.

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В ході дискусії сторони не прийшли до єдиної думки. ВООЗ не має юридичної впливу на УЄФА і календар, Європейський футбольний союз не зобов'язаний слідувати її порад.

У вівторок, 21 квітня, УЄФА рекомендував всім лігам дограти сезон. Поточний європейський сезон хочуть завершити 29 серпня, а фінал Ліги чемпіонів провести після завершення національних чемпіонатів.

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