Турнір серії "Гренд Слем" US Open відбудеться у 2020 році. Відкритий чемпіонат США, який щороку проходить у Нью-Йорку, вирішили не переносити.

Коли пройде US Open

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо оголосив, що US Open відбудеться у заплановані терміни – з 31 серпня по 13 вересня. Інформацію підтверджують організатори турніру.

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Турнір пройде без уболівальників.

"USTA вживе всіх заходів обережності, щоб захистити гравців і працівників турніру: жорстке тестування, додаткове прибирання, додаткові роздягальні і окреме проживання та транспорт", – написав Куомо у твіттері.

Журналіст Sports Illustrated Джон Вертхейм опублікував новий медичний протокол US Open, в якому частково скасовані або пом'якшені обмеження, про які говорилося раніше.

Медичний протокол US Open

Скасовано обов'язковий двотижневий карантин після в'їзду у США. Більш того, організатори повідомляють, що влада дала їм гарантію: у гравців і їх команд не буде проблем з в'їздом до країни;

добиратися у Нью-Йорк всі будуть самостійно в зручні їм терміни, а не на централізованих чартерних рейсах;

гравці не зобов'язані жити в турнірному готелі. За бажання вони можуть зняти приватний будинок;

гравці зможуть взяти з собою більше одного члена команди. У готелі їм виділять по два номери, в яких можуть жити по двоє людей. У приватному будинку обмежень немає.

До речі Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу

При цьому документ зазначає, що всі правила ще можуть змінитися.

Суворі обмеження були причиною невдоволення багатьох гравців. Перша ракетка світу Новак Джокович стверджував, що через них, швидше за все, пропустить US Open.

Також повідомлялося, що US Open може зменшити кількість учасників.

У турнірі зможе взяти участь найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна, яка посідає 5 сходинку у рейтингу WTA.