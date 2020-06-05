Світоліна заінтригувала пікантним фото
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна продовжує відбувати карантин за кордоном. Наразі Еліна перебуває у Монако, звідки поділилася черговим фото.
Світоліна хоче розпочати пляжний сезон
Перша ракетка України поділилася фотографією з Монте-Карло біля узбережжя Лігурійського моря. Про це повідомляє 24 канал.
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Тенісистка постала у короткому топі та із загадковим поглядом у далечінь.
"Йти чи не йти", – написала Еліна Світоліна та додала декілька смайлів з морем та сонцем.
Погода у Монако дозволяє зайти у море, тому Світоліна може спокійно розпочати пляжний сезон.
Коли Світоліна повернеться на корт
- Світоліна, яка на момент зупинки тенісного сезону посідала 5-е місце у рейтингу WTA, зіграє на виставковому турнірі в Німеччині.
- Турнір розпочнеться 13 липня у Берліні. У змаганнях візьмуть участь по 6 представників жіночого і чоловічого рейтингу.
- Спортсмени розіграють по 100 тисяч євро призових. Турнір пройде без глядачів, але буде транслюватися по телебаченню.