Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна продовжує відбувати карантин за кордоном. Наразі Еліна перебуває у Монако, звідки поділилася черговим фото.

Світоліна хоче розпочати пляжний сезон

Перша ракетка України поділилася фотографією з Монте-Карло біля узбережжя Лігурійського моря. Про це повідомляє 24 канал.

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Тенісистка постала у короткому топі та із загадковим поглядом у далечінь.

"Йти чи не йти", – написала Еліна Світоліна та додала декілька смайлів з морем та сонцем.

Погода у Монако дозволяє зайти у море, тому Світоліна може спокійно розпочати пляжний сезон.

Коли Світоліна повернеться на корт