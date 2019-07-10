Світоліна – Халеп: відомий експерт оцінив шанси українки вийти у фінал Вімблдону

Експерт телеканалу Eurosport, семиразовий переможець турнірів Grand Slam швед Матс Віландер дав свій прогноз на півфінал Вімблдону. Зокрема, Віландер оцінив шанси українки Еліни Світоліної перемогти Сімону Халеп.

Світоліна вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі турнірів серії Великого Шолому. Протистояти їй буде екс-перша ракетка світу Сімона Халеп.

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Після того, що ми побачили, я б сказав, що цей матч повинен бути досить рівним для Сімони Халеп. Водночас Світоліна вперше пробилася у півфінал, і хлопець, який спостерігав – Гаель Монфіс – щось змінив. Не емоційно, а з точки зору тактики. Гаель мав би сильніше переконувати її, що це саме те, що вона повинна робити, і що вона не може грати так, як вона це робить зазвичай. Халеп краща у всьому, тому Світоліній потрібно буде бути креативною.



Ми бачили, що вчора Еліна виходила до сітки й випробовувала декілька різних речей, це стовідсотково вплив Гаеля. Еліна буде більш чуйно реагувати на Гаеля, а не на свого тренера. Вона має шанс виграти цей матч.

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Сімона Халеп грає чудово. Моє єдине хвилювання полягає в тому, що вона не грала проти когось сильного. Досі вона в основному грала проти слабшої версії самої себе в кожному раунді. Неважко вгадати, що вона буде робити проти когось, як Світоліна, але складніше – проти когось, як Серена Вільямс. На мою думку, американка не дасть Халеп часу, щоб зібратися.



Сімона може виграти Вімблдон через те, що ми бачили вчора з Сереною, і що її можна перемогти. Я думаю, що гравчині починають усвідомлювати, що їй (Серені, – Спорт24) майже 38, у неї є дитина, вона переслідує цей невловимий "Великий Шолом", який у неї в голові,

– поділився своєю думкою Віландер.

Півфінал Вімблдону Еліна Світоліна – Сімона Халеп відбудеться 11-го липня. Переглянути його можна буде на телеканалі Eurosport.