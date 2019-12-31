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Світоліна – в топ-10 найбільш титулованих тенісисток десятиліття

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Еліна Світоліна / wtatennis.com

Українка Еліна Світоліна потрапила до списку найбільш титулованих тенісисток за період з 2010 до 2019 року. Світоліна зайняла 9 місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.

На рахунку 25-річної українки 13 титулів WTA, зокрема в Баку, Марракеші, Куала Лумпурі, Тайбеї, Дубаї, Римі, Стамбулі, Торонто, Брісбені та Сінгапурі.

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Такі результати дозволили Світоліної зайняти 9-е місце в списку найтитулованіших тенісисток десятиліття.

Очолила рейтинг легендарна американка Серена Вільямс з 36 титулами.

У трійку найкращих увійшли Петра Квітова (26 титулів) та Каролін Возняцкі (24 титули). До слова, Возняцкі оголосила про завершення кар'єри.

Як Світоліна завершили сезон-2019?

Еліна Світоліна завершила сезон на 6-й сходинці в рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

За рівнем доходів Світоліна стала п'ятою у жіночому турі. У 2019 році Еліна не виграла жодного турніру.

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Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). 3 листопада українка програла фінал Підсумкового турніру.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Еліна Світоліна
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