Світоліна з вітерцем покаталася на швидкісному Porsche: відео

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокотилася на Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet. Таку машину отримає переможниця турніру серії WTA Premier в Штутгарті.

Українка прокатила колишнього гонщика Формули-1 австралійця Марка Веббера, а потім і сама побувала в ролі пасажира.

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Сама Еліна Світоліна знялася зі змагань на грунтових кортах в Штутгарті, де в минулому році дійшла до чвертьфіналу. Вона і досі відновлюється після травми.

Інша українка Леся Цуренко не змогла подолати стартовий раунд на турнірі Porsche Tennis Grand Prix у Штутгарті. У першому ж матчі вона поступилася німці Лаурі Зігемунд.

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