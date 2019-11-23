Світоліна анонсувала зміни у своїй команді

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Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Еліна Світоліна повідомила про те, що в її команді з'являться нові фахівці. Наразі тенісистка не називає, хто прийде в її команду, адже перемовини ще ведуться.

За словами спортсменки, Ендрю Беттлс продовжить з нею працювати. Беттлс працює з українкою з листопада 2018 року.

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Будуть зміни в моїй команді. Додадуться люди. Поки йдуть переговори, але незабаром оголосимо про декількох фахівців, які увійдуть в мою команду. Але Беттлс залишається,
– цитує Світоліну sportarena.

Еліна Світоліна завершила сезон на 6-й сходинці в рейтингу WTA. У 2019 році 25-річна українка заробила понад 6 мільйонів доларів призових.

За рівнем доходів Світоліна стала п'ятою у жіночому турі. У 2019 році Еліна не виграла жодного турніру.

Світоліна 5 разів зупинялася за крок від фіналу (Доха, Дубай, Індіан-Уеллс, Вімблдон і US Open). 3 листопада українка програла фінал Підсумкового турніру.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Еліна Світоліна
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