Світоліна поступилася Барті у фіналі Підсумкового турніру WTA

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Світоліна – Барті: огляд, рахунок відео матчу 3 листопада 2019 – WTA

У неділю, 3 листопада, відбувся фінал Підсумкового турніру WTA. У головному матчі зійшлися чинна володарка турніру Еліна Світоліна та перша ракетка світу Ешлі Барті.

Суперниці доволі рівно розпочали цей матч. Кожна з тенісисток впевнено брала свою подачу. І лише у дев'ятому геймі Світоліна могла реалізувати брейк, але Барті не дала цього зробити.

Натомість вже у наступному геймі з третьої спроби суперниця українки реалізувала брейк та виграла перший сет 6:4.

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У другому сеті була дещо інша гра. Світоліна зробила брейк, однак Барті на це одразу відповіла зворотнім брейком. А після цього три гейми поспіль тенісистки обмінювалися перемогами на чужих подачах. От тільки австралійка виграла дві подачі Світоліної, на що українка відповіла лише однією. В наступному геймі Барті взяла свою подачу всуху та виграла як сет, так і матч.

Еліна Світоліна – Ешлі Барті 0:2 (4:6, 3:6)

Еліна Світоліна не зуміла захистити свій титул, який здобула минулого року. Однак вона за вихід у фінал заробила 2,4 мільйона доларів. Набрані на турнірі очки дозволять їй піднятися одразу вверх у рейтингу WTA – наступний тиждень вона розпочне на шостій сходинці. 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Еліна Світоліна Спорт Теніс
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