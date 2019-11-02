Світоліна другий рік поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру

Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру. У півфіналі турніру в Шеньчжені українка пройшла на відмові представницю Швейцарії Белінду Бенчіч.

Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 1:1 (5:7, 6:3, 4:1 відмова)

Дивіться також: Феноменальний укорочений і блискучий порятунок: найкращі моменти матчу Світоліної – відео

Тенісистки рівно розпочали поєдинок, вдало захищаючи своїй подачі. У шостому геймі Бенчіч вдалося першою зробити брейк, дозволивши Еліни виграти тільки один розіграш.

У наступному геймі Світоліна заробила три брейк-пойнти й тільки з останньої спроби зуміла зробити зворотний брейк – 4:3. За рахунку 6:5 на користь Бенчіч 22-річна швейцарка взяла медичний тайм-аут.

У наступному геймі декілька помилок Світоліної дозволили Бенчіч зробити брейк, а відтак виграти сет. Для українки це перший програний сет на турнірі.

Агресивно Світоліна розпочала другий сет, вигравши 2 гейми поспіль. Бенчіч помітно турбувала проблема з ногою, але 7 ракетка світу продовжувала гру.

Це цікаво: Скільки заробить Світоліна на Підсумковому турнірі: суми призових

У шостому геймі Бенчіч мала два брейк-пойнти, проте Світоліна відігралася та виграла гейм – 4:2. У дев'ятому геймі на подачі швейцарки Еліна "добралася" до сет-болів і зуміла скористатися – 6:3.

Вирішальний сет Еліна розпочала не менш впевнено за перший. Українка повела 3:0. Світоліна перемагала 4:1 й Бенчіч відмовилася продовжувати матч.

У фіналі Еліна зіграє проти переможця пари Ешлі Барті – Кароліна Плішкова.