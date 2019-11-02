Світоліна другий рік поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру
Еліна Світоліна другий рік поспіль зіграє у фіналі Підсумкового турніру. У півфіналі турніру в Шеньчжені українка пройшла на відмові представницю Швейцарії Белінду Бенчіч.
Еліна Світоліна – Белінда Бенчіч 1:1 (5:7, 6:3, 4:1 відмова)
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Тенісистки рівно розпочали поєдинок, вдало захищаючи своїй подачі. У шостому геймі Бенчіч вдалося першою зробити брейк, дозволивши Еліни виграти тільки один розіграш.
У наступному геймі Світоліна заробила три брейк-пойнти й тільки з останньої спроби зуміла зробити зворотний брейк – 4:3. За рахунку 6:5 на користь Бенчіч 22-річна швейцарка взяла медичний тайм-аут.
У наступному геймі декілька помилок Світоліної дозволили Бенчіч зробити брейк, а відтак виграти сет. Для українки це перший програний сет на турнірі.
Агресивно Світоліна розпочала другий сет, вигравши 2 гейми поспіль. Бенчіч помітно турбувала проблема з ногою, але 7 ракетка світу продовжувала гру.
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У шостому геймі Бенчіч мала два брейк-пойнти, проте Світоліна відігралася та виграла гейм – 4:2. У дев'ятому геймі на подачі швейцарки Еліна "добралася" до сет-болів і зуміла скористатися – 6:3.
Вирішальний сет Еліна розпочала не менш впевнено за перший. Українка повела 3:0. Світоліна перемагала 4:1 й Бенчіч відмовилася продовжувати матч.
У фіналі Еліна зіграє проти переможця пари Ешлі Барті – Кароліна Плішкова.