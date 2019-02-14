Світоліна блискуче пробилася у півфінал турніру в Досі: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Найсильніша українська тенісистка Еліна Світоліна успішно подолала чвертьфінальну стадію на престижному тенісному турнірі в Досі (Катар).

У боротьбі за путівку в півфінал Еліна не залишила шансів представниці Чехії – Кароліні Муховій.

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Світоліна перемогла за сумою двох сетів – 6:4, 6:2.

Наприкінці першої партії суперниці обмінялися брейками. Світоліна не змогла подати на сет, однак згодом знову взяла подачу чешки та виграла сет.

У наступній партії українка двічі взяла брейк і розгромила 132 ракетку світу.

 

 

Раніше змагання у Досі покинула Леся Цуренко. На стадії 1/8 фіналу представниця України поступилася румунці Сімоні Халеп.

Саме з кривдницею Цуренко Еліна може зустрітися у півфіналі. Для цього Халеп потрібно перемогти Юлію Гергес з Німеччини.

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Теги: Спорт Теніс Еліна Світоліна
Джерело: 24 Канал
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