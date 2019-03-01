Світоліна допомагає своєму коханцеві готуватися до півфіналу турніру в Дубаї: відео

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує знаходиться в Дубаї, де виступає її коханий Гаель Монфіс.

32-річний француз вже вийшов в півфінал, де 1 березня, о 15:00, зіграє проти Стефаноса Ціціпаса.

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На ранковому тренуванні француз працював зі Світоліною, яка в ОАЕ готується до майбутніх турнірів в Індіан-Уеллсі та Маямі.

Дивіться відео з тренування Гаеля Монфіса разом з Еліною Світоліною



Цікаво, що відносини Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса поки позитивніше складаються на кар'єрі француза. В середині лютого Монфіс виграв турнір в Роттердамі, а в Дубаї забезпечив собі повернення в топ-20 рейтингу ATP.

Спорт 24 писав, що Еліна Світоліна та її хлопець Гаель Монфіс знімали відео на турнірі в Дубаї, але екс-перша ракетка світу Роджер Федерер вирішив увірватися до них і пожартувати.

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