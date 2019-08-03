Світоліна драматично поступилася в 1/4 фіналу турніру в Сан-Хосе: відео
Українська тенісистка Еліна Світоліна покинула хардовий турнір в Сан-Хосе після поразки Марії Саккарі з Греції в чвертьфіналі.
Українка в напруженій зустрічі поступилася представниці Греції з рахунком 6:1, 6:7 (3), 3:6.
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Матч тривав 2 годин 32 хвилини. За час, проведений на корті, Світоліна змогла оформити 1 подачу навиліт і 7/15 брейкпоінтів, допустивши 6 подвійних помилок. Саккарі записала на свій рахунок 7 ейсів і 5/15 брейкпоінтів при 9 помилках.
Це була лише друга очна зустріч Світоліної і Саккарі. Перша відбулася в цьому році на Вімблдоні, де українка перемогла в трьох сетах.
В 1/2 фіналу Саккарі зіграє проти Аманди Анісімовії (№23 WTA) або Чжен Сайсай (№55 WTA).
Як би там не було, 100 очок, зароблених у Сан-Хосе, зайвими точно не будуть, як й ігрова практика проти тенісисток з топ-50.
До слова, Світоліна не покине Північну Америку після поразки, адже наступний турнір для неї пройде в канадському Торонто.
Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Марія Саккарі