Світоліна драматично поступилася в 1/4 фіналу турніру в Сан-Хосе: відео

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Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Еліна Світоліна покинула хардовий турнір в Сан-Хосе після поразки Марії Саккарі з Греції в чвертьфіналі.

Українка в напруженій зустрічі поступилася представниці Греції з рахунком 6:1, 6:7 (3), 3:6.

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Матч тривав 2 годин 32 хвилини. За час, проведений на корті, Світоліна змогла оформити 1 подачу навиліт і 7/15 брейкпоінтів, допустивши 6 подвійних помилок. Саккарі записала на свій рахунок 7 ейсів і 5/15 брейкпоінтів при 9 помилках.

Це була лише друга очна зустріч Світоліної і Саккарі. Перша відбулася в цьому році на Вімблдоні, де українка перемогла в трьох сетах.

В 1/2 фіналу Саккарі зіграє проти Аманди Анісімовії (№23 WTA) або Чжен Сайсай (№55 WTA).

Як би там не було, 100 очок, зароблених у Сан-Хосе, зайвими точно не будуть, як й ігрова практика проти тенісисток з топ-50.

До слова, Світоліна не покине Північну Америку після поразки, адже наступний турнір для неї пройде в канадському Торонто.

Відеоогляд матчу Еліна Світоліна – Марія Саккарі

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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